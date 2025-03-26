LORIE – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

LORIE Début : 2026-05-03 à 18:00. Tarif : – euros.

Lorie vous invite à une soirée haute en couleur et en fête ! Ce sera une expérience atypique, un mélange de concert, show, club et party, avec tous ses plus grands tubes que vous attendez avec impatience. Préparez-vous pour un moment de joie, de complicité et d’émotions inoubliables !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31