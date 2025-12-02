L’original du mois | Sélection de jeux d’artistes du fonds patrimonial Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

L’ART EN JEUX

« Il faut donner aux enfants, non pas des jeux, mais des structures de jeux » Enzo Mari

Venez admirer quelques jeux de grands artistes et pédagogues du 20eme siècle :

Bruno Munari (1907-1998) est un artiste du XXème siècle, à la fois graphiste, peintre, designer, éducateur et théoricien de l’art. Il est l’auteur, entre les années 1929 et 1997, d’environ 180 livres, dont une bonne trentaine s’adresse aux enfants.

Piu e meno / Bruno Munari, édition Corraini

Le jeu « Plus et moins » se compose de 72 cartes avec des images différentes. Beaucoup de ces images sont sur des fonds transparents afin qu’ils puissent être superposés pour composer d’autres images plus complexes et stimuler les capacités créatrices de l’enfant.

Katsumi Komagata (1953-2024). Graphiste, il fait ses classes dans l’atelier du grand affichiste Kazumasa Nagai. Il participe à la création d’identités visuelles dans le domaine de la mode (Comme des Garçons, Zucca). Il connaît bien les univers de Bruno Munari, Leo Lionni et Tana Hoban, dont il découvre les livres pour enfants à la boutique du musée d’Art moderne de New York alors qu’il travaille aux États-Unis chez CBS. C’est à son retour à Tokyo qu’il invente pour Aï, sa petite fille, née en 1990, des cartes visuelles qui deviendront la série « Little Eyes » que publiera Kaishei-sha. Il crée sa propre agence, One Stroke, qui éditera près de vingt-cinq titres suivant de près le développement de son enfant.

Block n’Block / Katsumi Kimagata, édition One Stroke

Jeu en bois sérigraphié pour créer visages et scénari au gré de son imagination.

Enzo Mari Designer, plasticien et graphiste italien né à Novara en 1932. Il étudie à l’académie des beaux-arts de Brera à Milan. Depuis les années 50 il réalise des milliers de projets édités par des firmes italiennes et étrangères parmi lesquelles Danese, Driade, Zani & Zani, Zanotta, Alessi…

Parallèlement à son travail de designer, Enzo Mari réalise avec sa femme, deux livres pour enfants. Il crée des jeux édités par Danese.

16 animali / Enzo Mari, édition Danese

Ce puzzle modulaire avec plusieurs structures emboîtables a été intelligemment créé par Enzo Mari pour obtenir diverses formes d’animaux à partir d’une seule planche de bois rectangulaire et avec une seule coupe continue. C’est l’un des exemples les plus connus de design éducatif produit par Danese

Exposition de jeux de Bruno Munari, Katsumi Komagata et Enzo Mari,

Du 2 au 31 décembre, entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque L’Heure Joyeuse Une sélection de jeux d’artistes issus des collections du fonds patrimonial heure joyeuse de la médiathèque Françoise Sagan.

Dans le cadre du temps fort des bibliothèques de la ville de Paris autour du jeu intitulé « Case départ », découvrez une sélection de jeux d’artistes issus des collections du fonds patrimonial heure joyeuse de la médiathèque Françoise Sagan.

Du mardi 02 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :

gratuit Tout public.

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

