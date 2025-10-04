L’Origine du monde, ou la mythologie grecque racontée aux enfants 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

L’Origine du monde, ou la mythologie grecque racontée aux enfants

Samedi 4 octobre 2025 à partir de 14h30.

Mercredi 8 octobre 2025 à partir de 14h30.

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-11

Un spectacle à partir de 7 ans par le Badaboum théâtre production et le théâtre de Ajmer.Enfants

Voici l’histoire des divinités chtoniennes et ouraniennes, des éléments qui ont contribué à la formation du monde la Terre et le Ciel Gaïa et Ouranos -, les flots, mais aussi la nuit et ses divinités, l’abandon, les yeux de Méduse, l’éther, les étoiles. Puis l’histoire des premiers dieux, les Titans, peuple dont Prométhée, vieux frère de l’humanité celui par qui le scandale arrive est issu.





Les mythes grecs sont porteurs d’une immense poésie. Ils sont aussi des outils de compréhension du monde qui valent d’être mis sur la table des enfants gageons qu’ils sauront s’en servir !











Ô, écoute la justice,

Ne laisse pas grandir la violence.

La justice dépasse la violence

à la fin de la course.











Mise en scène de Franck Dimech

Avec Marianne Fontaine, Jung-Shih Chou et Jean-Noël Lefèvre .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 40 71 contact@badaboum-theatre.com

English :

A show for ages 7 and up by Badaboum théâtre production and Théâtre de Ajmer.

German :

Eine Aufführung ab 7 Jahren von der Badaboum Theaterproduktion und dem Theater von Ajmer.

Italiano :

Spettacolo per bambini dai 7 anni in su, realizzato da Badaboum théâtre production e dal teatro Ajmer.

Espanol :

Espectáculo para mayores de 7 años de Badaboum théâtre production y el teatro Ajmer.

