L’Origine du monde : une pièce inspirée d’une BD au Théâtre du Troisième Type Théâtre du Troisième Type Saint Denis jeudi 6 novembre 2025.

Après 70 représentations en Aquitaine, la création originale L’Origine du monde de Claire-Aurore Bartolo débarque en région parisienne pour 6 dates exceptionnelles aux 3T Théâtre du Troisième Type, à Saint Denis.

L’Origine du monde (adaptée de la BD de Liv Strömquist) fait voler en éclats, avec la force de l’ironie et du second degré, les tabous autour de la sexualité féminine à travers des siècles d’Histoire.

L’Origine du monde réunit quatre comédien·nes aux allures de conférencier.e.s clownesques qui incarnent une série de personnages historiques (Saint-Augustin, Sartre, Freud…) dont les théories ont eu des conséquences dévastatrices sur la représentation du corps des femmes. Ils nous partagent leurs découvertes sur le sexe féminin, dansent, chantent, ne mégotent sur aucun plaisir de jeu. De la BD, le spectacle conserve la plume acérée, la clarté d’analyse, les allers et retours effrénés entre passé et présent, et surtout, l’humour au vitriol.

à partir de 13 ans

✨Venez voir cette pièce de théâtre les jeudis et samedis >> 6-8-13-15-20-22 nov.

DISTRIBUTION

Texte Claire-Aurore Bartolo (adapté de le bande-dessinée L’Origine du monde de Liv Strömquist)

Mise en scène et adaptation Claire-Aurore Bartolo

Lumières Claire-Aurore Bartolo et Rémi Fransot

Décors Claire-Aurore Bartolo avec l’aide du Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine

Costumes Claire-Aurore Bartolo et Margaux Langlest

Interprètes Claire-Aurore Bartolo, Danaé Monnot, et en alternance Rémi Fransot, Mathéo Chalvignac et Félix Rudel

Collaboration artistique Rémi Fransot

Crédit photo Pierre Planchenault, Fabien Pallueau, Jean-Baptiste Mengues COMPAGNIE IL FAIT BELLE

Création / Production initial Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine

Production Il fait belle compagnie

Avec le soutien du fonds d’insertion de l’éstba financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et la DRAC Nouvelle-Aquitaine

Projet accompagné par l’éstba dans le cadre du dispositif Culture Pro 2022 du ministère de la Culture

L’Origine du monde est une création théâtrale librement adaptée d’une bande-dessinée, qui traite avec humour de la question de l’anatomie féminine.

Le samedi 22 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 20 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

Le samedi 15 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 13 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

Le samedi 08 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif plein 20 euros

Tarif réduit 15 euros (réservé aux personnes demandeur.euse d’emploi, intermittent.e, seniors +64 ans, étudiant.e)

Tarif – 27 ans 10 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Théâtre du Troisième Type 14 rue Saint Just 93200 Saint Denis

https://www.les3t.com/spectacles/lorigine-du-monde ilfaitbellecompagnie@gmail.com