L’origine du piano en France Salle Érard Paris mercredi 8 octobre 2025.

Festival Érard

Mercredi 8 octobre, 10h – 17h

Salle Gabriel Fauré

Jeudi 9 octobre, 20h

Salle Érard – 13 rue du Mail, Paris 2e

Jean-Frédéric EDELMANN, Sonate en sol mineur, opus 6 n° 1 (1778)

Extrait

Avec beaucoup d’expression

Wolfgang Amadeus MOZART, Sonate en la mineur KV 310 (1778)

Extrait

Allegro maestoso

Hyacinthe JADIN, Duo à quatre mains* pour le Forte-Piano (1796)

Allegro Brillante / Andante / Rondo. Allegro

Hélène de MONTGEROULT, du Cours complet pour l’enseignement du forté-piano (1810-1820)

n° 62, Allegro maestoso / n° 36, Andante ma non tanto / Fantaisie

Jean-Louis ADAM, Sonate en do majeur op. 8 n° 2 (1801)

Romance. Andante grazioso un peu animé / Allegro vivace

Daniel STEIBELT, Fantaisie et variations sur un thème des Mystères d’Isis de W. A. MOZART (1805)

Luca Montebugnoli

Piano carré Erard (1806)

*avec l’invitation spéciale de Jérôme Granjon

Classes de piano

Classe de pianoforte de Luca Montebugnoli, département des musiques anciennes et des pratiques historiques

Découverte du piano Érard 1806 avec les étudiants du département des musiques anciennes et des pratiques historiques, puis concert-lecture « Aux origines de la maison Érard, de Louis Adam au jeune Liszt »

Du mercredi 08 octobre 2025 au jeudi 09 octobre 2025 :

Public jeunes et adultes.

Salle Érard 13 rue du Mail 75002 Paris

