L’origine du piano en France Salle Érard Paris mercredi 8 octobre 2025.
Festival Érard
Mercredi 8 octobre, 10h – 17h
Salle Gabriel Fauré
Jeudi 9 octobre, 20h
Salle Érard – 13 rue du Mail, Paris 2e
Jean-Frédéric EDELMANN, Sonate en sol mineur, opus 6 n° 1 (1778)
Extrait
Avec beaucoup d’expression
Wolfgang Amadeus MOZART, Sonate en la mineur KV 310 (1778)
Extrait
Allegro maestoso
Hyacinthe JADIN, Duo à quatre mains* pour le Forte-Piano (1796)
Allegro Brillante / Andante / Rondo. Allegro
Hélène de MONTGEROULT, du Cours complet pour l’enseignement du forté-piano (1810-1820)
n° 62, Allegro maestoso / n° 36, Andante ma non tanto / Fantaisie
Jean-Louis ADAM, Sonate en do majeur op. 8 n° 2 (1801)
Romance. Andante grazioso un peu animé / Allegro vivace
Daniel STEIBELT, Fantaisie et variations sur un thème des Mystères d’Isis de W. A. MOZART (1805)
Luca Montebugnoli
Piano carré Erard (1806)
*avec l’invitation spéciale de Jérôme Granjon
Classes de piano
Classe de pianoforte de Luca Montebugnoli, département des musiques anciennes et des pratiques historiques
Découverte du piano Érard 1806 avec les étudiants du département des musiques anciennes et des pratiques historiques, puis concert-lecture « Aux origines de la maison Érard, de Louis Adam au jeune Liszt »
Du mercredi 08 octobre 2025 au jeudi 09 octobre 2025 :
Salle Érard 13 rue du Mail 75002 Paris
