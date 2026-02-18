L’Orignollaise stade d’Orignolles Orignolles

L’Orignollaise

stade d’Orignolles Route de Clérac Orignolles Charente-Maritime

Début : 2026-04-12 07:00:00

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Cette course nature sur 3 parcours vallonnés de 5, 10ou 20 km. La randonnée pédestre aura lieu sur le circuit de 10 km

Inscription sur klikego retrait des dossards à partir de 7h.

stade d’Orignolles Route de Clérac Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 22 88 72 jipe.gouault@gmail.com

English :

This nature race covers 3 hilly courses of 5, 10 or 20 km. Hiking will take place on the 10 km circuit

Registration on klikego bibs available from 7am.

L’événement L’Orignollaise Orignolles a été mis à jour le 2026-02-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge