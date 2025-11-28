LORIS MAZANI L’AÉRO Bron

LORIS MAZANI Vendredi 28 novembre, 22h30 L’AÉRO Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T22:30:00 – 2025-11-28T23:59:00

Fin : 2025-11-28T22:30:00 – 2025-11-28T23:59:00

Fort de nombreuses années d’expériences dans les clubs de la région Lyonnaise, Loris Mazani aka LMZ à le secret pour vous faire danser toute la nuit.

https://www.instagram.com/lorislmz/

https://www.youtube.com/watch?v=bXrF3fq33-M

L' AERO est un restaurant & bar, dans un cadre atypique et exceptionnel.

Offrez-vous le charme du dépaysement à deux pas du centre de Lyon. Terrasse près de Lyon ou salle avec de grands volumes, nous avons de quoi vous ravir et vous embarquer dans une nouvelle dimension, celle du décollage immédiat !

C’est aussi l’adresse incontournable des soirées du vendredi et samedi soir de l’Est lyonnais. A noter également le Music Live le jeudi soir, dès 18h !

Où sortir à Lyon ? Au bord des pistes de L’AERO’port de Bron bien sûr !

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars DJ Instrumental