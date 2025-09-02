Lorkestra Release Party Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Lorkestra Release Party Le Makeda Marseille 5e Arrondissement mardi 2 septembre 2025.

Lorkestra Release Party

Du 02/09 au 27/09/2025 tous les jours de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2025-09-02 23:00:00

2025-09-02

Venir découvrir le nouvel E.P de Lorkestra le 26 septembre au Makeda !

Parfois, les accidents peuvent être des portes qui s’ouvrent sur de nouvelles perspectives. C’est le cas d’Eddy, alias Lorkestra, ancien danseur pour Massala, une compagnie de breakdance avec laquelle il écumait les compétitions. 2014 marque la fin de sa première vie, suite à une blessure. Une période que Lorkestra met à profit pour se consacre entièrement à la musique. Une transition naturelle de danseur à DJ, tout en conservant son sens aigu du rythme.



















Il commence à se faire un nom dans les clubs parisiens, mais aussi au Portugal, aux Pays-Bas, en Suisse et en Belgique, où il se produit régulièrement. En 2019, ses tournées au Canada et en Asie (Jakarta, Kuala Lumpur) connaissent un grand succès. Il développe un son unique en voyageant et en se produisant dans toutes ces régions du monde, porté par l’énergie des foules. Originaire de la banlieue parisienne, il a grandi au milieu de personnes aux origines diverses…Il navigue entre afro house, baile funk, GQOM et UK bass/ garage.















Première signature sur le label Applause, Lorkestra se distingue par une aura captivante, maîtrisant aussi bien l’art du DJing que celui de la production, ce qui en fait l’une des figures incontournables de la scène post-soulection en France. Son instinct affûté se reflète dans ses émissions, où il propose des sélections harmonieuses et précises, mêlant habilement Afrobeats, Reggaeton, R&B et UK Garage. Écouter un set de Lorkestra, c’est une immersion dans son univers musical en constante évolution, avec la promesse de découvrir des pépites rares et toujours plus raffinées. Son nouvel E.P “Extra-Muros” paru le 27 Septembre marque le début d’un nouvel arc avec Applause. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and discover Lorkestra’s new E.P. on September 26 at Makeda!

German :

Besuchen Sie die neue E.P. von Lorkestra am 26. September im Makeda!

Italiano :

Venite a scoprire il nuovo EP di Lorkestra il 26 settembre al Makeda!

Espanol :

¡Ven a descubrir el nuevo EP de Lorkestra el 26 de septiembre en Makeda!

