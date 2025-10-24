LORNA SHORE – HALLE TONY GARNIER Lyon

LORNA SHORE Début : 2026-02-04 à 18:00. Tarif : – euros.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le Mercredi 16 Juillet de 11h00 à 18h00.LIVE NATION PRÉSENTE : LORNA SHORE annonce une gigantesque tournée européenne et britannique en tête d’affiche pour début 2026 !Premières parties : Whitechapel, Shadow of Intent, Humanity’s Last BreathAprès une série triomphale de performances dans les plus grands festivals européens – avec notamment des prestations marquantes à Hellfest, Rock am Ring et Rock im Park – LORNA SHORE est ravi d’annoncer sa tournée en tête d’affiche à travers l’Europe et le Royaume-Uni pour début 2026.Cette tournée marque le retour du groupe sur les scènes principales du continent, accompagné d’un plateau implacable réunissant certains des poids lourds du metal moderne : Whitechapel, Shadow of Intent et Humanity’s Last Breath.Portés par la dynamique de leur prochain album “I Feel The Everblack Festering Within Me” (sortie prévue le 12 septembre 2025 via Century Media Records), LORNA SHORE continue de repousser les limites et de redéfinir ce que le metal extrême moderne peut être. Leurs concerts récents ont électrisé des dizaines de milliers de fans, consolidant leur réputation comme l’une des forces les plus ambitieuses et essentielles du genre aujourd’hui.Avec un historique de salles complètes et de succès viraux, cette tournée s’annonce comme un moment charnière dans l’ascension fulgurante du groupe.

HALLE TONY GARNIER 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX 69007 Lyon 69