L’Ornithobal (bal folk) Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé

L’Ornithobal (bal folk) Marché de créateurs et producteurs locaux

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-08 18:00:00

fin : 2026-02-08 22:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Dans un monde où les politiciens, l’intelligence artificielle et la pénurie de camembert (ou de chocolat) font rage, de drôles d’oiseaux ont décidé de se mobiliser.

Point de normes, point de dogmes, pas de cowboys et plein d’indiens ; la nuit est belle et ne demande qu’à célébrer la vie !

Parés d’ailes malicieuses, de becs de phénix et de plumes de soirée, l’Ornithobal arrive pour faire virevolter et danser les cœurs en fête !

Ami(e)s danseuses et danseurs, cette p’tite soirée est faite pour vous !!! .

