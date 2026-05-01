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L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans Juaye-Mondaye

L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans Juaye-Mondaye

L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans Juaye-Mondaye dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Abbaye Saint Martin de Mondaye

Ville : 14250 Juaye-Mondaye

Département : Calvados

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Juaye-Mondaye

L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans

Abbaye Saint Martin de Mondaye Juaye-Mondaye Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31 16:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Le Choeur Classique de l’Orphéon de Bayeux chante avec Giovanni Battista Pergolesi le Magnificat-Stabat Mater.
Le Choeur Classique de l’Orphéon de Bayeux chante
le Magnificat et le Stabat Mater de Pergolèse
Solistes Annabelle Cardron et Adriana Epstein
Pianiste Mélanie Ghestin
Direction Valérie Fossard   .

Abbaye Saint Martin de Mondaye Juaye-Mondaye 14250 Calvados Normandie +33 6 89 30 31 17  orpheon.bayeux@wanadoo.fr

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English : L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans

The Bayeux Orphéon Classical Choir sings the Magnificat-Stabat Mater with Giovanni Battista Pergolesi.

L’événement L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans Juaye-Mondaye a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom

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