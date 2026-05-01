L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans Juaye-Mondaye
L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans Juaye-Mondaye dimanche 31 mai 2026.
Juaye-Mondaye
L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans
Abbaye Saint Martin de Mondaye Juaye-Mondaye Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31 16:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Le Choeur Classique de l’Orphéon de Bayeux chante avec Giovanni Battista Pergolesi le Magnificat-Stabat Mater.
Le Choeur Classique de l’Orphéon de Bayeux chante
le Magnificat et le Stabat Mater de Pergolèse
Solistes Annabelle Cardron et Adriana Epstein
Pianiste Mélanie Ghestin
Direction Valérie Fossard .
Abbaye Saint Martin de Mondaye Juaye-Mondaye 14250 Calvados Normandie +33 6 89 30 31 17 orpheon.bayeux@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans
The Bayeux Orphéon Classical Choir sings the Magnificat-Stabat Mater with Giovanni Battista Pergolesi.
L’événement L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans Juaye-Mondaye a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom