LORYAS / GOLDGEE / SNAKID / WARDAK – La Boule Noire Paris

LORYAS / GOLDGEE / SNAKID / WARDAK – La Boule Noire Paris samedi 6 septembre 2025 .

LORYAS / GOLDGEE / SNAKID / WARDAK Début : 2025-09-06 à 19:30. Tarif : – euros.

Loryas incarne aujourd’hui une génération qui veut faire de sa réussite une revanche silencieuse. Après avoir fait ses premières armes avec Joysad, il se fera remarquer aux côtés de Dinos dans l’émission Planète rap et sur les scènes de sa région natale, notamment en première partie de Bekar, A2H ou encore Zamdane. Influencé par le rap parisien et le monde de la nuit, il propose un univers à la fois lunaire et introspectif. Marqué par une relation toxique et des deuils, il cherche à fuir ses douleurs à travers les excès.Goldgee incarne un rap audacieux, entre la rigueur des anciens et la créativité de la nouvelle génération. Influencé par Booba, Joke, Spri Noir ou encore 50 Cent, il allie fond et forme avec exigence. Toujours en quête d’émancipation artistique, il déjoue les attentes tout en restant fidèle à l’ADN du rap. Avec lui, il est temps de démocratiser le mot Rapstar.Snakid est un jeune rappeur parisien à l’univers hybride, entre garage, sonorités industrielles et mélodies layback. Influencé par Travis Scott, Ateyaba ou Pharrell, il mêle musicalité et profondeur dans un style singulier. D’origine guadeloupéenne et greco-maltaise, son identité plurielle nourrit une sensibilité musicale riche, entre pop, r’n’b et rap des 2000’s. Depuis la sortie de son premier EP « HA’VEN » en 2023, Snakid s’impose comme une rockstar nouvelle génération, affirmant son aura sur scène comme en studio. Avec « ETERNAL SUNSHINE », il invite chacun à prendre sa part de lumière.Wardak casse les codes en mixant baile funk, electro et UK garage avec une énergie contagieuse. Curieux et audacieux, il aime surprendre en fusionnant les styles et en emmenant le public là où il ne s’y attend pas. Chaque set devient une exploration sonore : un voyage entre rythmes bruts et grooves futuristes. Son objectif : élargir les horizons musicaux, faire danser et faire découvrir. Il a déjà mixé pour Seoul Therapy, Numa Nights, NL Production, ainsi que lors de nombreux événements alternatifs et underground.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

La Boule Noire 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75