L’OS à MOELLE Théâtre Municipal Beaune

L’OS à MOELLE Théâtre Municipal Beaune vendredi 6 février 2026.

L’OS à MOELLE

Théâtre Municipal 64 Rue de Lorraine Beaune Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Quand le 13 mai 1938 paraît dans les kiosques le premier numéro de L’OS à MOELLE, Pierre Dac, son fondateur, n’avait sans doute pas imaginé qu’il remporterait un tel succès 400 000 exemplaires vendus !

En famille, au bureau, dans les bars ou les cours de récréation, l’éclat de rire autour de ce singulier hebdomadaire, dédié au NON-SENS et à la résistance au nazisme par l’absurde, est le même. Le succès de L’organe officiel des loufoques va se poursuivre jusqu’à la déclaration d’une drôle de guerre qui ne va pas faire sourire longtemps. Le 7 juin 1940, le journal publie son dernier numéro… une semaine plus tard, les Allemands entrent dans Paris.

L’OS à MOELLE était novateur ; il est devenu intemporel ! Bien des humoristes d’aujourd’hui ont en eux quelque chose de Pierre Dac. Et sans doute son esprit survit-il à travers Anne-Marie Lazarini qui adresse un grand coup de chapeau à l’inventeur du Biglotron, au créateur de Signé Furax, qui ne se départit jamais de sa loufoquerie.

avec Cédric Colas, Emmanuelle Galabru, Anne-Marie Lazarini et Michel Ouimet, collaboration artistique Marion Duhamel, création lumière Tom Peyrony .

Théâtre Municipal 64 Rue de Lorraine Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 55 61 theatre@mairie-beaune.fr

English : L’OS à MOELLE

German : L’OS à MOELLE

Italiano :

Espanol :

L’événement L’OS à MOELLE Beaune a été mis à jour le 2025-09-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)