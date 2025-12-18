Los Angeles en clips Maison des Associations Rennes Dimanche 15 février 2026, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Ville-décor par définition, ville des corps par tradition, Los Angeles accueille depuis les années 1970 une infinité de clips qui en documentent la scène musicale ! Cette programmation de clips propo…

Ville-décor par définition, ville des corps par tradition, Los Angeles accueille depuis les années 1970 une infinité de clips qui en documentent la scène musicale autant que les particularités architecturales et topographiques ainsi que les évolutions culturelles et historiques.

L’atmosphère, la mythologie, l’immensité et le cosmopoltisme de Los Angeles seront ainsi synthétisés dans une programmation de clips d’environ une heure trente, qui visera aussi à proposer une diversité de formes esthétiques et narratives.

Durée entre 1h et 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-15T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T19:30:00.000+01:00

1

0223464708 clairobscur@clairobscur.info https://www.clairobscur.info/page-d-accueil-travelling-3498-0-0-0.html

Maison des Associations 6 Cours des Alliés 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



