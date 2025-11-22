LOS GUAYABO BROTHERS LE TAQUIN Toulouse

LOS GUAYABO BROTHERS

L’ambiance festive et la dynamique culturelle de Toulouse forment le cadre parfait pour que les membres du groupe fassent les retrouvailles de plusieurs rythmes colombiens (cumbia, porro, vallenato, etc.)

D’autres musiciens de diverses nationalités ont intégré le groupe pour fusionner la musique traditionnelle de la Colombie avec d’autres genres tels que le Funk et le Rock.

L’originalité du groupe réside en l’utilisation des percussions traditionnelles du nord de la Colombie: tambora, alegre, llamador, maracones et guacharacas. 7 .

English :

Toulouse?s festive atmosphere and cultural dynamism provide the perfect backdrop for the group?s reunion of several Colombian rhythms (cumbia, porro, vallenato, etc.)

German :

Die festliche Atmosphäre und die kulturelle Dynamik von Toulouse bilden den perfekten Rahmen für die Mitglieder der Gruppe, um ein Wiedersehen mit verschiedenen kolumbianischen Rhythmen zu feiern (Cumbia, Porro, Vallenato usw.)

Italiano :

L’atmosfera festosa e il dinamismo culturale di Tolosa sono lo scenario perfetto per riunire i membri della band con diversi ritmi colombiani (cumbia, porro, vallenato, ecc.)

Espanol :

El ambiente festivo y el dinamismo cultural de Toulouse son el marco perfecto para que los miembros del grupo se reencuentren con varios ritmos colombianos (cumbia, porro, vallenato, etc.)

