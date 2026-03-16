Los Infiltrados en Bistrot-concert Salle de la Clef des champs Préaux

Los Infiltrados en Bistrot-concert

Salle de la Clef des champs 504 Rue des Écoles Préaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11 23:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Le premier bistrot‑concert 2026 de Tempo Alto arrive à Préaux !

Rendez‑vous le 11 avril 2026 à 19 h à la Salle La Clef des Champs pour une soirée conviviale et musicale.

Laissez‑vous emporter par un voyage musical sans frontières reggae, salsa, cumbia, soul, folk… chanté en espagnol, wolof, français et anglais.

Bar et petite restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée !

Réservation obligatoire- billetterie en ligne .

Salle de la Clef des champs 504 Rue des Écoles Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 27 23 70 tempoalto9@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Los Infiltrados en Bistrot-concert

L’événement Los Infiltrados en Bistrot-concert Préaux a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin