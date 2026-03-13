LOS MARAVILHAS Trio Crupies
LOS MARAVILHAS Trio Crupies dimanche 17 mai 2026.
LOS MARAVILHAS Trio
Chapelle Saint Jean Crupies Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 18:00:00
fin : 2026-05-17 20:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Trio de musiques sud américaines et caraïbes avec tangos, sambas, cumbias y boléros. Reprises et compositions.
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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapellesaintjean.com
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English :
Trio of South American and Caribbean music with tangos, sambas, cumbias and boleros. Cover versions and compositions.
L’événement LOS MARAVILHAS Trio Crupies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux