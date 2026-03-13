LOS MARAVILHAS Trio

Chapelle Saint Jean Crupies Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 18:00:00

fin : 2026-05-17 20:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Trio de musiques sud américaines et caraïbes avec tangos, sambas, cumbias y boléros. Reprises et compositions.

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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapellesaintjean.com

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English :

Trio of South American and Caribbean music with tangos, sambas, cumbias and boleros. Cover versions and compositions.

L’événement LOS MARAVILHAS Trio Crupies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux