LOS PASOS PERDIDOS FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026 Eglise des Dominicains Perpignan jeudi 2 avril 2026.
Eglise des Dominicains 6 Rue François Rabelais Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Début : 2026-04-02 18:30:00
A l’Eglise des Dominicains, Pierre Hamon et sa fille Ananda Brandão nous entraînent dans un voyage sonore entre anciennes flûtes et percussions, mêlant méditation, danse et hymnes sacrés dans un souffle mystique et joyeux.
Eglise des Dominicains 6 Rue François Rabelais Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 festivalmusiquesacree@mairie-perpignan.com
At the Eglise des Dominicains, Pierre Hamon and his daughter Ananda Brandão take us on a journey of sound between ancient flutes and percussion, combining meditation, dance and sacred hymns in a mystical and joyful breath.
