LOS SAMBADEROS FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne

Laissez-vous emporter par l’énergie festive de Los Sambaderos, association musicale carcassonnaise qui fera vibrer le Square André-Chénier au rythme des percussions brésiliennes et de leur rumba endiablée ! Retrouvez-les en déambulation dans le Campo à l’occasion de la Feria de Carcassonne pour 3 passages de 45 min à 15h (percussions brésiliennes), à 16h30 et 17h30 (percussions rumba). Ambiance chaleureuse, rythmes ensoleillés et bonne humeur garantie ! Venez danser et chanter… Los Sambaderos, c’est la fête qui vient à vous !
Let yourself be swept away by the festive energy of Los Sambaderos, a musical association from Carcassonne, who will rock the Square André-Chénier to the rhythm of Brazilian percussion and their frenzied rumba! Join them on a stroll through the Campo during the Feria de Carcassonne for 3 45-minute performances: at 3pm (Brazilian percussion), 4:30pm and 5:30pm (rumba percussion). A warm atmosphere, sunny rhythms and good spirits guaranteed! Come and dance and sing along? Los Sambaderos brings the party to you!
Lassen Sie sich von der festlichen Energie der Los Sambaderos mitreißen, einer Musikvereinigung aus Carcassonne, die den Square André-Chénier im Rhythmus brasilianischer Perkussion und ihrer wilden Rumba zum Vibrieren bringen wird! Während der Feria de Carcassonne werden die Sambaderos dreimal 45 Minuten lang durch den Campo ziehen: um 15 Uhr (brasilianische Perkussion), um 16.30 Uhr und um 17.30 Uhr (Rumba-Perkussion). Eine warme Atmosphäre, sonnige Rhythmen und gute Laune sind garantiert! Kommen Sie tanzen und singen? Los Sambaderos, das ist die Party, die zu Ihnen kommt!
Lasciatevi trasportare dall’energia festosa de Los Sambaderos, un’associazione musicale di Carcassonne, che entusiasmerà la Piazza André-Chénier al ritmo delle percussioni brasiliane e della loro frenetica rumba! Unitevi a loro mentre si aggirano per il Campo durante la Feria de Carcassonne per 3 spettacoli di 45 minuti: alle 15.00 (percussioni brasiliane), alle 16.30 e alle 17.30 (rumba percussiva). Atmosfera calda, ritmi solari e buonumore garantiti! Venite a ballare e cantare con noi? Los Sambaderos portano la festa a casa vostra!
Déjese llevar por la energía festiva de Los Sambaderos, asociación musical de Carcasona, que harán vibrar la plaza André-Chénier al ritmo de la percusión brasileña y de su rumba frenética Acompáñelos por el Campo durante la Feria de Carcasona en 3 actuaciones de 45 minutos: a las 15:00 (percusión brasileña), 16:30 y 17:30 (rumba percusión). Ambiente cálido, ritmos soleados y buen humor garantizados Venga a bailar y cantar.. ¡Los Sambaderos te traen la fiesta!
