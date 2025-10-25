Los Seuvetons fêtent leurs 40 ans Lasseube

Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Los Seveutons fêtent leurs 40 ans. Au programme

– 12h repas préparé par l’APE (salade composée, aiguillettes de canard, pommes de terre grenailles et haricots verts, fromage, tarte aux pommes et café / steak haché, pommes de terre grenailles et haricots verts, tarte aux pommes pour les enfants)

– 14 h 30 spectacle des Passerons

– 15h Cantas deus amics

– 16h15 spectacle des Seuvetons

– 17h45 Musicas deus amics

– 18h40 bal traditionnel de l’EMIHB

– 20h cantèra

– 22h bal avec Ibiliz

Grillades tout au long de la soirée.

Réservation des repas avant le 18 octobre auprès des commerçants lasseubois Le Fournil, Vival et Mademoiselle Valentine ou en ligne via QR

Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 27 89 seuvetons@gmail.com

