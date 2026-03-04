Los Silencios, Cinéma le Cratère, Toulouse

Los Silencios Samedi 21 mars, 18h50 Cinéma le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T18:50:00+01:00 – 2026-03-21T20:19:00+01:00

Fin : 2026-03-21T18:50:00+01:00 – 2026-03-21T20:19:00+01:00

Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=5RW5P »}]

Rencontre – Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au milieu de l’Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombi… Cratère Los Silencios