Los Tchicaos Trio Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

Los Tchicaos Trio

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 20h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Genre World, Jazz, bossa nova

Le répertoire de reprises et de compositions est un mélange savoureux et chaloupé de rythmiques brésiliennes et cap-verdiennes aux sons des mélodies des îles telles que la Coladera, la Morna (souvent chantée par Cesaria Evora), le Funana et le Batuque. C’est une musique très métissée chantée en portugais et en créole capverdien, elle vient de la rencontre entre l’Europe et l’Afrique et continue d’évoluer grâce à une grande variété de compositeurs et de styles. C’est un véritable voyage musical !



Ilson Santos (voix, guitare), Aristide Morais (voix, guitare), Chris Monteiro (percussions) .

Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro

Genre: World, Jazz, bossa nova

