Los Tortuga, Le Vox, Mayenne

Los Tortuga Samedi 21 mars, 20h00 Le Vox Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-21T20:00:00+01:00 – 2026-03-21T21:50:00+01:00
Fin : 2026-03-21T20:00:00+01:00 – 2026-03-21T21:50:00+01:00
Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=FEB2G »}]
Reflets du cinéma – Après le décès du mari et père, une mère et sa fille sont menacées d’expulsion. Le Vox Los Tortuga