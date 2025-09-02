LOS TRES PUNTOS Carré Sam Boulogne-sur-Mer

LOS TRES PUNTOS Jeudi 22 janvier 2026, 20h30 Carré Sam Pas-de-Calais

Plein 12€ – Réduit 10€ – Carte SAM 8€ – Bar & petite restauration sur place – Debout – A partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-22T20:30:00 – 2026-01-22T23:00:00

Fin : 2026-01-22T20:30:00 – 2026-01-22T23:00:00

Fer de lance du ska punk 90’s et marqué au fer rouge par le rock alternatif 80’s, Los Tres Puntos, c’est l’entrain du ska et la rage du punk rock.

Porté par une section cuivre virtuose, le groupe joue une musique explosive aux rythmiques effrénées et aux textes engagés, chantés en français ou en espagnol, qui dressent le portrait de notre époque.

Le groupe est en tournée à l’occasion de ses 30 ans et n’a rien perdu de son énergie légendaire !

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d'Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

MUSIQUES ACTUELLES // SKA PUNK + 1ère partie