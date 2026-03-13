Los Van Van, Eliades Ochoa, Yilian Cañizares Nuit Cubaine Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Los Van Van, Eliades Ochoa, Yilian Cañizares Nuit Cubaine

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 25 – 25 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Produit miraculeux de centaines d’années de métissages, la musique cubaine embrasse une infinie variété de genres, comme le célèbre son qui a traversé les océans pour connaître un écho mondial.

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

A miraculous product of hundreds of years of cultural fusion, Cuban music embraces an infinite variety of genres, such as the famous ‘son’ that has crossed oceans to find a global audience.

L’événement Los Van Van, Eliades Ochoa, Yilian Cañizares Nuit Cubaine Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme