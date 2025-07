Losse en fête Losse

A Losse, du jeudi au lundi, l’ambiance est assurée d’être champêtre, festive et amicale !

Jeudi 31/07 et Vendredi 1er/08, on s’affronte lors d’un tournoi de basket 3X3 (Inscription par SMS avant le 28/07).

Samedi 2, on commence la journée à 9h par une marche de 5 ou 10 km suivi à 12h d’un apéritif et de grillades. A 15h, place aux boules pour la pétanque communale puis à 17h suivez la visite guidée de l’Office de Tourisme à la découverte des Sources de Moncaut (réservation conseillée, auprès de l’OT). Profitez d’un moment de recueillement à la messe (18h30) et terminez votre journée à 21h autour d’un bon repas animé par un DJ.

Dimanche 3, tentez de remportez de beaux lots au loto à partir de 15h et terminez ces fêtes autour de bons plats lors de la soirée Foodtrucks à partir de 19h.

Réservations des repas avant le 29 Juillet. .

Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31

English : Losse en fête

In Losse, from Thursday to Monday, the atmosphere is guaranteed to be rustic, festive and friendly!

German : Losse en fête

In Losse ist von Donnerstag bis Montag eine ländliche, festliche und freundliche Atmosphäre garantiert!

Italiano :

A Losse, da giovedì a lunedì, l’atmosfera è garantita da un’atmosfera rurale, festosa e amichevole!

Espanol : Losse en fête

En Losse, de jueves a lunes, el ambiente es rural, festivo y acogedor

