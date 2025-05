Lost and found Elsa et Johanna – Centre photographique Marseille 2e Arrondissement, 6 juin 2025 14:00, Marseille 2e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Lost and found Elsa et Johanna Du 06/06 au 27/09/2025, tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 14h à 19h.

Vernissage le 6 juin. Centre photographique 74 Rue de la joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-06-06 14:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

2025-06-06

L’exposition Lost and Found du duo d’artistes Elsa et Johanna s’articule autour d’une idée un peu rétrofuturiste qui place le spectateur dans un espace d’exposition totalement repensé, quelque part entre l’ultracontemporain et la capsule spatio-temporelle

Cette mise en situation offrira différentes perceptions possibles pour les visiteuses et visiteurs, les poussant à une relecture du travail des artistes.



Lost and Found revisite ainsi l’ensemble des séries précédentes des artistes, autour d’axes thématiques communs tels que la nostalgie, la fuite, la solitude, l’expression des sentiments, la féminité, la masculinité, la représentation de l’univers domestique, l’histoire de la photographie, le cinéma, etc.

La sélection des images fait la part belle aux nouvelles photographies, ou celles peu montrées jusqu’alors, en explorant de nouveaux modes de présentation.



L’exposition a été réalisée lors d’une résidence Capsule/Ministère de la Culture et grâce au soutien de la Région Sud. Elle fait partie de la programmation satellite des Rencontres d’Arles dans le cadre du Grand Arles Express. Exposition accessible sur présentation du forfait des Rencontres d’Arles 2025.



Centre photographique 74 Rue de la joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 46 76 contact@centrephotomarseille.fr

English :

The Lost and Found exhibition by artist duo Elsa and Johanna is based on a retro-futuristic idea that places the viewer in a totally redesigned exhibition space, somewhere between the ultra-contemporary and the space-time capsule

German :

Die Ausstellung Lost and Found des Künstlerduos Elsa und Johanna dreht sich um eine etwas retrofuturistische Idee, die den Betrachter in einen völlig neu gestalteten Ausstellungsraum versetzt, der irgendwo zwischen Ultrazeitlichkeit und Raumzeitkapsel liegt

Italiano :

La mostra Lost and Found del duo di artisti Elsa e Johanna si basa su un’idea un po’ retro-futuristica che colloca lo spettatore in uno spazio espositivo totalmente riprogettato, a metà tra l’ultra-contemporaneo e la capsula spazio-temporale

Espanol :

La exposición Lost and Found del dúo de artistas Elsa y Johanna parte de una idea ligeramente retrofuturista que sitúa al espectador en un espacio expositivo totalmente rediseñado, a medio camino entre lo ultracontemporáneo y la cápsula espacio-temporal

L’événement Lost and found Elsa et Johanna Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille