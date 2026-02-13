Lost in Frenchlation, Epée de Bois, Paris

Lost in Frenchlation Epée de Bois Paris

Lost in Frenchlation, Epée de Bois, Paris mardi 17 février 2026.

Lost in Frenchlation Mardi 17 février, 20h00 Epée de Bois Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-17T20:00:00+01:00 – 2026-02-17T23:00:00+01:00
Fin : 2026-02-17T20:00:00+01:00 – 2026-02-17T23:00:00+01:00

The Best of French Cinema with English Subs

Epée de Bois 100, rue Mouffetard, Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France
Cycles et ciné-clubs Epée de bois Lost in Frenchlation