LOST IN THE FIFTIES – Lattes 27 juin 2025 07:00

Hérault

LOST IN THE FIFTIES Chemin de Soriech Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-27

C’est un événement international où la danse est à l’honneur, avec des concerts et des animations musicales, dans des cadres magnifiques, pendant tout un week-end.

C’est un événement international où la danse est à l’honneur, avec des concerts et des animations musicales, dans des cadres magnifiques, pendant tout un week-end.

Plus de 30 heures de musique Rock’n’Roll, Rhythm and Blues et Boogie.

Pour l’ouverture du festival, Lukas Köeninger alias The Traveling Piano Man vous accueillera devant la salle de concert de l’Espace Lattara pour vous ambiancer avant le seul concert payant du week-end Si Cranstoun accompagné par les Jumpin’up.

Des concerts gratuits en plein air auront lieu sur le port de Port Ariane, avec les groupes Lukas Köeninger, The Fuzzy Dice & Friend, Richard Nola and his Red Roosters, Jumpin’up, Riri and The Racks.

Un accès gratuit à une Pool Party au Mas de Couran est proposé, avec un concert de The Sophisticated Cats et une animation musicale avec DJ.

Le Mas du Cheval, nouveau lieu du festival, accueillera le public le dimanche après-midi avec un concert de Did & Jim et une animation DJ.

Un cours de danse gratuit de 45 minutes sera proposé, avec une chorégraphie solo sur la musique Lost in the Fifties.

Plusieurs centaines de danseurs sont attendus, venus de toute la France et d’Europe.

Des DJs viendront d’Occitanie, de Provence, de la Côte d’Azur, de Paris et de Londres. .

Chemin de Soriech

Lattes 34970 Hérault Occitanie

English :

It is an international event where dance is honored, with concerts and musical animations, in magnificent settings, during a whole weekend.

German :

Es ist eine internationale Veranstaltung, bei der der Tanz im Mittelpunkt steht, mit Konzerten und musikalischen Darbietungen, in wunderschönen Umgebungen, ein ganzes Wochenende lang.

Italiano :

Si tratta di un evento internazionale in cui la danza è sotto i riflettori, con concerti e intrattenimento musicale in splendide cornici per un intero fine settimana.

Espanol :

Se trata de un acontecimiento internacional en el que la danza es el centro de atención, con conciertos y espectáculos musicales en bellos escenarios durante todo un fin de semana.

L’événement LOST IN THE FIFTIES Lattes a été mis à jour le 2025-06-13 par 34 OT MONTPELLIER