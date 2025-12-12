Lost in Vatican Alice Étienne Théatre de L’étoile du nord Paris

Lost in Vatican

1990. Au Vatican, Christine, 19 ans, novice franciscaine, voit ses rêves de pureté altruiste fauchés avant de prononcer ses vœux définitifs, noyée comme elle est dans le chagrin du deuil de sa Mère Supérieure. En pleine errance, elle croise deux religieuses pas comme les autres, deux Sœurs de la Perpétuelle Indulgence – militant·es queer qui l’embarquent à Paris, dans un monde où foi rime avec tolérance, prévention du SIDA et extravagance. Christine découvre une nouvelle vision du don de soi et son dilemme ; choisir les vœux qui feront d’elle une sainte… ou une rebelle.

COMPAGNIE : Compagnie Lesoeurs

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

Le mardi 13 janvier 2026

de 20h00 à 21h30

Le lundi 12 janvier 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Tarifs : 5 € > 18 €

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Théatre de L’étoile du nord 16 Rue Georgette Agutte 75018 Paris

