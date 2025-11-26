Lost in Vatican Lavoir Moderne Parisien Paris
Venez découvrir le spectacle Lost In Vatican au Lavoir Moderne Parisien.
1990. Au Vatican, Christine, 19 ans, novice franciscaine, voit ses rêves de pureté altruiste fauchés avant de prononcer ses vœux définitifs, noyée comme elle est dans le chagrin du deuil de sa Mère Supérieure. En pleine errance, elle croise deux religieuses pas comme les autres, deux Soeurs de la Perpétuelle Indulgence – militant·es queer qui l’embarquent à Paris, dans un monde où foi rime avec tolérance, prévention du SIDA et extravagance. Christine découvre une nouvelle vision du don de soi et son dilemme ; choisir les vœux qui feront d’elle une sainte… ou une rebelle.
Compagnie Lesoeurs
Écriture Lilas Roy, en collaboration avec Alice Etienne
Mise en scène Alice Etienne
Collaboration artistique Lilas Roy
Dramaturgie Elsa Provansal
Avec Clarisse Chatillon, Alice Etienne, Amélie Husson, Martin Nadal, Jeanne Ros
Découvrez « Lost In Vatican », un spectacle de théâtre contemporain à ne pas manquer au Lavoir Moderne Parisien, du 28 janvier au 1er février 2026. Suivez Christine, novice franciscaine, dans son voyage entre foi et rébellion, accompagné de la Compagnie Lesoeurs.
Du mercredi 28 janvier 2026 au dimanche 01 février 2026 :
dimanche
de 17h00 à 18h30
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 21h00 à 22h30
payant
Tarif plein | 22€
Tarif réduit | Étudiant·e, bénéficiaire d’allocations chômage, habitant·e du 18e, + de 65 ans | 15€
Tarif – de 26 ans | 10€
Tarif de groupe | À partir de 10 personnes | 10€
Pour bénéficier des tarifs réduits, vous devez impérativement présenter un justificatif valide.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris