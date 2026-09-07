L’OSTAL Panessac ouvre ses portes, Ostal Panessac, Graulhet

Informations pratiques

L’OSTAL Panessac ouvre ses portes 19 et 20 septembre Ostal Panessac Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’Ostal Panessac, au cœur du quartier médiéval de Graulhet. Cette maison à pans de bois est actuellement en cours de réhabilitation par l’Association régionale d’écoconstruction du Sud-Ouest (ARESO).

Le projet vise à lui redonner sa fonction d’habitation tout en valorisant les savoir-faire liés au bâti ancien et les solutions permettant de l’adapter aux usages et aux besoins contemporains.

Ostal Panessac 3 rue Panessac, 81300 Graulhet Graulhet 81300 Tarn Occitanie + 33 6 148 128 57 L’Ostal Panessac est une maison du XIVe siècle à pans de bois, caractéristique du quartier médiéval de Panessac.

La réhabilitation du quartier a été engagée dans le respect du patrimoine existant et des principes de l’écoconstruction. Sa première phase porte sur l’Ostal Panessac, avec l’ambition d’en faire une opération exemplaire, à la fois sur le plan patrimonial et environnemental.

Venez découvrir l’OSTAL Panessac au coeur du quartier médiéval de Graulhet. Cette maison en pan de bois est en cours de réhabilitation par l’Association Régionale d’Ecoconstruction du Sud-Ouext qui à…

© OSTAL Panessac – ARESO