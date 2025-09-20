L’OSTAL Panessac vous ouvre ses portes ! Ostal Panessac Graulhet

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Portes ouvertes de l’Ostal Panessac – Graulhet

L’association ARESO ouvre les portes de l’Ostal Panessac, maison médiévale et chantier expérimental, pour faire découvrir les savoir-faire liés au bâti ancien en pan de bois et torchis.

L’occasion de mieux comprendre ce patrimoine unique du quartier historique de Graulhet… et d’ailleurs !

Ostal Panessac 3 rue Panessac, 81300 Graulhet Graulhet 81300 Tarn Occitanie 06 14 81 28 57 http://www.areso.asso.fr L’Ostal Panessac est une maison du XIVe siècle à pans de bois, typique du quartier médiéval de Panessac. La réhabilitation du quartier Panessac a été entreprise dans le respect des valeurs du patrimoine et de celles de l’écoconstruction. La première phase consiste à réaliser une réhabilitation exemplaire, tant sur le plan patrimonial qu’écologique, de l’Ostal Panessac.

© OSTAL Panessac – ARESO