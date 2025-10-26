Lot’autrichien Albas
Lot’autrichien Albas dimanche 26 octobre 2025.
Lot’autrichien
446 rue de la combolière Albas Lot
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Dans le cadre de la fête nationale autrichienne, découvrez le loto du Lot et de l’Autriche avec de nombreux lots issus des deux pays !
Sur réservation.
446 rue de la combolière Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 35 32 69
English :
To celebrate Austria’s national holiday, discover the Lot and Austria Lotto, with lots of prizes from both countries!
Reservations required.
German :
Entdecken Sie im Rahmen des österreichischen Nationalfeiertags das Lot und Österreich Lotto mit vielen Preisen aus beiden Ländern!
Nur mit Reservierung.
Italiano :
Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Nazionale Austriaca, scoprite il Lotto e l’Austria Lotto, con tanti premi di entrambi i paesi!
È necessaria la prenotazione.
Espanol :
Como parte de las celebraciones del Día Nacional de Austria, descubra la Lotto y la Austria Lotto, ¡con muchos premios de ambos países!
Se requiere reserva previa.
L’événement Lot’autrichien Albas a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Cahors Vallée du Lot