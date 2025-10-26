Lot’autrichien Albas

Lot’autrichien Albas dimanche 26 octobre 2025.

446 rue de la combolière Albas Lot

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Début : 2025-10-26 15:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Dans le cadre de la fête nationale autrichienne, découvrez le loto du Lot et de l’Autriche avec de nombreux lots issus des deux pays !

Sur réservation.

446 rue de la combolière Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 35 32 69

English :

To celebrate Austria’s national holiday, discover the Lot and Austria Lotto, with lots of prizes from both countries!

Reservations required.

German :

Entdecken Sie im Rahmen des österreichischen Nationalfeiertags das Lot und Österreich Lotto mit vielen Preisen aus beiden Ländern!

Nur mit Reservierung.

Italiano :

Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Nazionale Austriaca, scoprite il Lotto e l’Austria Lotto, con tanti premi di entrambi i paesi!

È necessaria la prenotazione.

Espanol :

Como parte de las celebraciones del Día Nacional de Austria, descubra la Lotto y la Austria Lotto, ¡con muchos premios de ambos países!

Se requiere reserva previa.

