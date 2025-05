Loterie – Doudeauville-en-Vexin, 17 mai 2025 07:00, Doudeauville-en-Vexin.

Eure

Loterie 19 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-17

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-17

2025-06-22

2025-07-20

2025-08-17

2025-09-19

Gagnez le tableau « Sous l’oeil du chef », aquarelle originale de Bernard Moustey, présent sur l’affiche en participant à la loterie. Les fonds serviront à l’entretien et à la restauration du mobilier de l’église Saint-Aubin.

19 Rue Saint-Aubin

Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 09 66 27 99 memoiresdv@gmail.com

English : Loterie

Win the painting « Sous l’oeil du chef », an original watercolor by Bernard Moustey, featured on the poster, by taking part in the lottery. Proceeds will be used to maintain and restore the furniture in Saint-Aubin church.

German :

Gewinnen Sie das Gemälde « Sous l’oeil du chef », ein Original-Aquarell von Bernard Moustey, das auf dem Plakat abgebildet ist, indem Sie an der Lotterie teilnehmen. Das Geld wird für die Instandhaltung und Restaurierung des Mobiliars in der Kirche Saint-Aubin verwendet.

Italiano :

Partecipando alla lotteria si può vincere il dipinto « Sous l’oeil du chef », un acquerello originale di Bernard Moustey che compare sul manifesto. I fondi raccolti saranno utilizzati per la manutenzione e il restauro degli arredi della chiesa di Saint-Aubin.

Espanol :

Gane el cuadro « Sous l’oeil du chef », acuarela original de Bernard Moustey que aparece en el cartel, participando en el sorteo. Los fondos recaudados se destinarán al mantenimiento y restauración del mobiliario de la iglesia de Saint-Aubin.

L’événement Loterie Doudeauville-en-Vexin a été mis à jour le 2025-05-12 par Vexin Normand Tourisme