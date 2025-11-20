LOTFI ABDELLI – ESPACE GERSON Lyon

LOTFI ABDELLI Début : 2025-11-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Lotfi Abdelli envahit la France ! Humoriste à l'efficacité redoutable, véritable star en Tunisie, Lotfi Abdelli a traversé la méditerranée pour venir nous réconcilier avec le grand remplacement.20 ans d'expérience, une présence scénique de haut niveau, des textes et un regard inventifs et originaux, Lotfi dépoussière le stand-up et dresse un portrait inédit de l'étranger qui arrive sur nos terres. Plus qu'un spectacle, ce One Man Show est un moment de partage irrévérencieux et incontournable de la scène humoristique !

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69