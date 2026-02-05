Loto 2026 Salle polyvalente Saint-Exupéry Luxeuil-les-Bains

Loto 2026

Salle polyvalente Saint-Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:30:00

fin : 2026-03-14 23:30:00

Date(s) :

2026-03-14

L’ACSL organise son loto annuel à la salle polyvalente Saint-Exupéry.

De nombreux lots à gagner, restauration et buvette sur place.

5€ le carton, 20€ les 6 cartons.

Réservations au 03.84.40.56.55 03.84.40.38.97 .

Salle polyvalente Saint-Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto 2026 Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD