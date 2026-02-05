Loto 2026 Salle polyvalente Saint-Exupéry Luxeuil-les-Bains
Loto 2026 Salle polyvalente Saint-Exupéry Luxeuil-les-Bains samedi 14 mars 2026.
Loto 2026
Salle polyvalente Saint-Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:30:00
fin : 2026-03-14 23:30:00
Date(s) :
2026-03-14
L’ACSL organise son loto annuel à la salle polyvalente Saint-Exupéry.
De nombreux lots à gagner, restauration et buvette sur place.
5€ le carton, 20€ les 6 cartons.
Réservations au 03.84.40.56.55 03.84.40.38.97 .
Salle polyvalente Saint-Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97
