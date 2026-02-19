Loto 2026 par Aux Coeurs des Hommes Gaillan-en-Médoc

Loto 2026 par Aux Coeurs des Hommes

Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc Gironde

2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

L’association Aux Coeurs des Hommes organise son loto dans la salle des fêtes communale, au profit des enfants hospitalisés à Abadie.

Ouverture des portes dès 12h30.

Buvette et petit restauration sur place. .

Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

