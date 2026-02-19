Loto 2026 par Aux Coeurs des Hommes Gaillan-en-Médoc
Loto 2026 par Aux Coeurs des Hommes Gaillan-en-Médoc dimanche 1 mars 2026.
Loto 2026 par Aux Coeurs des Hommes
Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
L’association Aux Coeurs des Hommes organise son loto dans la salle des fêtes communale, au profit des enfants hospitalisés à Abadie.
Ouverture des portes dès 12h30.
Buvette et petit restauration sur place. .
Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 11 26 45
