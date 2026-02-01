Loto 4l trophy Salle des fêtes Sénac

Loto 4l trophy

Salle des fêtes SENAC Sénac Hautes-Pyrénées

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 21:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Nous sommes deux jeunes des Hautes-Pyrénées participant au raid humanitaire 4L Trophy.

Afin de financer une partie de cette belle aventure solidaire, nous organisons un loto !

Venez nous soutenir en partageant une soirée conviviale et tentez de remporter de nombreux lots

– 3 nuits camping 5 étoiles en bas des Pyrénées

– 2 nuits sur un voilier a Hendaye

– 1 nuit dans un gite insolite

– 10 places au cinéma d’Argeles-Gazost

– Des bons d’achats

– Des paniers garnies

Et pleins d’autres lots !

Sur place

• Vente de crêpes et de merveilles

• Vente de boissons et de cafés

.

Salle des fêtes SENAC Sénac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 80 01 67 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are two young people from the Hautes-Pyrénées who are taking part in the 4L Trophy humanitarian raid.

In order to finance part of this wonderful adventure, we are organizing a lottery!

Come and support us as we share a convivial evening, and try to win a number of prizes

– 3 nights on a 5-star campsite in the lower Pyrenees

– 2 nights on a sailboat in Hendaye

– 1 night in an unusual gite

– 10 tickets to the Argeles-Gazost cinema

– Shopping vouchers

– Gift baskets

And lots of other prizes!

On site

? Pancakes and marvels for sale

? Sale of drinks and coffee

L’événement Loto 4l trophy Sénac a été mis à jour le 2026-01-29 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65