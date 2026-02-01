Loto 4l trophy Salle des fêtes Sénac
Loto 4l trophy Salle des fêtes Sénac samedi 7 février 2026.
Loto 4l trophy
Salle des fêtes SENAC Sénac Hautes-Pyrénées
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 21:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Nous sommes deux jeunes des Hautes-Pyrénées participant au raid humanitaire 4L Trophy.
Afin de financer une partie de cette belle aventure solidaire, nous organisons un loto !
Venez nous soutenir en partageant une soirée conviviale et tentez de remporter de nombreux lots
– 3 nuits camping 5 étoiles en bas des Pyrénées
– 2 nuits sur un voilier a Hendaye
– 1 nuit dans un gite insolite
– 10 places au cinéma d’Argeles-Gazost
– Des bons d’achats
– Des paniers garnies
Et pleins d’autres lots !
Sur place
• Vente de crêpes et de merveilles
• Vente de boissons et de cafés
Salle des fêtes SENAC Sénac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 80 01 67 19
English :
We are two young people from the Hautes-Pyrénées who are taking part in the 4L Trophy humanitarian raid.
In order to finance part of this wonderful adventure, we are organizing a lottery!
Come and support us as we share a convivial evening, and try to win a number of prizes
– 3 nights on a 5-star campsite in the lower Pyrenees
– 2 nights on a sailboat in Hendaye
– 1 night in an unusual gite
– 10 tickets to the Argeles-Gazost cinema
– Shopping vouchers
– Gift baskets
And lots of other prizes!
On site
? Pancakes and marvels for sale
? Sale of drinks and coffee
L'événement Loto 4l trophy Sénac a été mis à jour le 2026-01-29