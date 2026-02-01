LOTO à BIRON (17) Salle des Fêtes Biron

LOTO à BIRON (17)

Salle des Fêtes 1 rue de la salle des fêtes Biron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:15:00

fin : 2026-03-01 00:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Venez passer une agréable soirée et tenter de remporter les 2300€ de lots mis en jeu !

LOTO de 43 quines + Partie surprise + Tombola

De nombreux bons d’achats à gagner 1 bon de 250€, 1 bon de 200€, 1 bon de 150€, 1 bon de 100€, 2 bons de 50€, etc…

.

English :

Come and spend a pleasant evening and try to win the 2300? prizes up for grabs!

LOTO with 43 quines + Surprise party + Tombola

Numerous vouchers to be won: 1 x 250? voucher, 1 x 200? voucher, 1 x 150? voucher, 1 x 100? voucher, 2 x 50? vouchers, etc…

