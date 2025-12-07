Loto à Brienne-le-Château Brienne-le-Château

Loto à Brienne-le-Château

36 rue du 8 mai 1945 Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Faites vos jeux ! La Maison pour Tous de Brienne-le-Château organise son loto pour les fêtes de fin d’année.

Tentez votre chance, peut-être repartirez-vous avec l’un des nombreux lots à gagner ?

Ouverture des portes dès 13h, petite restauration sur place. 3 .

36 rue du 8 mai 1945 Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 7 85 00 05 85

