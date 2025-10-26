Loto à Caillac Caillac

Le cercle de l’amitié de Caillac organise un loto le dimanche 26 octobre, dans la salle de la Vergne.

English :

The Cercle de l’amitié de Caillac is organizing a bingo on Sunday October 26, in the Salle de la Vergne.

German :

Der Freundschaftskreis von Caillac veranstaltet am Sonntag, den 26. Oktober, im Saal von La Vergne ein Lotto.

Italiano :

Il Cercle de l’amitié de Caillac organizza una tombola domenica 26 ottobre nella Salle de la Vergne.

Espanol :

El Cercle de l’amitié de Caillac organiza un bingo el domingo 26 de octubre en la Salle de la Vergne.

