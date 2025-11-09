Loto à Capdenac-le-Haut Capdenac
Loto à Capdenac-le-Haut Capdenac dimanche 9 novembre 2025.
Loto à Capdenac-le-Haut
salle des fêtes Capdenac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 14:30:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Le comité des fêtes de Capdenac le haut vous invite à participer à son loto.
Vous aurez la possibilité de remporter 3000€ de lots, bons d’achats, vélo électrique, aspirateur laveur Bissel.
Le comité des fêtes de Capdenac le haut vous invite à participer à son loto.
Vous aurez la possibilité de remporter 3000€ de lots, bons d’achats, vélo électrique, aspirateur laveur Bissel. .
salle des fêtes Capdenac 46100 Lot Occitanie
English :
The Capdenac le haut festival committee invites you to take part in its bingo.
You’ll have the chance to win 3000? worth of prizes, including vouchers, an electric bike and a Bissel vacuum cleaner.
German :
Das Festkomitee von Capdenac le haut lädt Sie ein, an seinem Lotto teilzunehmen.
Sie haben die Möglichkeit, 3000? an Preisen zu gewinnen, darunter Einkaufsgutscheine, ein Elektrofahrrad und ein Staubsauger mit Bissel-Waschmaschine.
Italiano :
Il comitato del festival di Capdenac le haut vi invita a partecipare alla tombola.
Avrete la possibilità di vincere 3000? in premi, tra cui buoni spesa, una bicicletta elettrica e un aspirapolvere Bissel.
Espanol :
El comité del festival Capdenac le haut te invita a participar en su bingo.
Tendrás la oportunidad de ganar 3.000? en premios, entre ellos vales de compra, una bicicleta eléctrica y una aspiradora Bissel.
L’événement Loto à Capdenac-le-Haut Capdenac a été mis à jour le 2025-10-25 par OT Figeac