LOTO À CARAMAN Route de Cambiac Caraman

Route de Cambiac CENTRE CULTUREL ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Caraman Haute-Garonne
Début : 2026-03-21 21:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
La saison des lotos bat son plein, et Caraman Rando Loisirs vous donne rendez-vous au Centre Culturel de Caraman pour un grand moment de convivialité.
Loto organisé par Caraman Randonnée Loisirs le Samedi 21 mars 2026 au Centre Culturel St EXUPÉRY à 21 heures avec 6 cartons pleins, 18 quines
Lots
-Mini cave 70€
-Bons d’achat 2 de 120 € • 2 de 80 € • 1 de 50€
-3 jambons de 45€
-2 plateaux de fromage de 45€
-Bons achat 4 de 40€ • 3 de 50€ • 6 de 45€,
-1 Lot surprise
Buvette Crêpes Salle chauffée
Tarifs 2 € le carton • 10 € les six • 16 € les dix • 20 € les 13 .
Route de Cambiac CENTRE CULTUREL ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie lebretonfredel@wanadoo.fr
English :
The bingo season is in full swing, and Caraman Rando Loisirs is looking forward to seeing you at the Centre Culturel de Caraman.
