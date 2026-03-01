LOTO À CARAMAN Route de Cambiac Caraman

LOTO À CARAMAN

La saison des lotos bat son plein, et Caraman Rando Loisirs vous donne rendez-vous au Centre Culturel de Caraman pour un grand moment de convivialité.

Loto organisé par Caraman Randonnée Loisirs le Samedi 21 mars 2026 au Centre Culturel St EXUPÉRY à 21 heures avec 6 cartons pleins, 18 quines

Lots

-Mini cave 70€

-Bons d’achat 2 de 120 € • 2 de 80 € • 1 de 50€

-3 jambons de 45€

-2 plateaux de fromage de 45€

-Bons achat 4 de 40€ • 3 de 50€ • 6 de 45€,

-1 Lot surprise

Buvette Crêpes Salle chauffée

Tarifs 2 € le carton • 10 € les six • 16 € les dix • 20 € les 13 .

Route de Cambiac CENTRE CULTUREL ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie lebretonfredel@wanadoo.fr

The bingo season is in full swing, and Caraman Rando Loisirs is looking forward to seeing you at the Centre Culturel de Caraman.

