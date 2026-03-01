LOTO À CARAMAN

CENTRE CULTUREL SAINT EXUPÉRY Caraman Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Un loto est toujours l’occasion de se retrouver en famille et entre amis autour d’un jeu devenu traditionnel !

Le comité des fêtes de Caraman organise un loto le Dimanche 16 mars à 14h30 au Centre culturel de Caraman (31).

* 2 € le carton

* Plaques de 6 cartons vous marquerez à chaque numéro !!!

— 20 Quines et 6 cartons pleins —

Venez tenter votre chance et passer un moment convivial en famille ou entre amis ! De nombreux lots à gagner et une ambiance sympathique vous attendent.

Des rafraîchissements et des douceurs sucrées seront disponibles sur place ! .

CENTRE CULTUREL SAINT EXUPÉRY Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A bingo is always an opportunity to get together with family and friends to play a traditional game!

L’événement LOTO À CARAMAN Caraman a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE