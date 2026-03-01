LOTO À CARAMAN Caraman
LOTO À CARAMAN Caraman dimanche 29 mars 2026.
LOTO À CARAMAN
CENTRE CULTUREL SAINT EXUPÉRY Caraman Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Un loto est toujours l’occasion de se retrouver en famille et entre amis autour d’un jeu devenu traditionnel !
Le comité des fêtes de Caraman organise un loto le Dimanche 16 mars à 14h30 au Centre culturel de Caraman (31).
* 2 € le carton
* Plaques de 6 cartons vous marquerez à chaque numéro !!!
— 20 Quines et 6 cartons pleins —
Venez tenter votre chance et passer un moment convivial en famille ou entre amis ! De nombreux lots à gagner et une ambiance sympathique vous attendent.
Des rafraîchissements et des douceurs sucrées seront disponibles sur place ! .
CENTRE CULTUREL SAINT EXUPÉRY Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A bingo is always an opportunity to get together with family and friends to play a traditional game!
L’événement LOTO À CARAMAN Caraman a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE