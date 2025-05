Loto à CARSAC-AILLAC – Carsac-Aillac, 14 juin 2025 21:00, Carsac-Aillac.

Dordogne

Loto à CARSAC-AILLAC Salle des Fêtes Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 21:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

L’association Solidaires pour demain organise un loto le samedi 14 Juin. De nombreux lots à gagner. Patisseries, sandwichs, et buvette sur place. Ouverture des portes à 19h

Salle des Fêtes

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 17 99 47

English : Loto à CARSAC-AILLAC

The Solidaires pour demain association is organizing a bingo on Saturday June 14. Lots of prizes to be won. Pastries, sandwiches and refreshments available. Doors open at 7pm

German : Loto à CARSAC-AILLAC

Der Verein Solidaires pour demain organisiert am Samstag, den 14. Juni ein Lotto. Es gibt zahlreiche Lose zu gewinnen. Patisserie, Sandwiches und Erfrischungsgetränke vor Ort. Öffnung der Türen um 19 Uhr

Italiano :

L’associazione Solidaires pour demain organizza una tombola sabato 14 giugno. In palio numerosi premi. Sono disponibili pasticcini, panini e rinfreschi. Apertura porte alle 19.00

Espanol : Loto à CARSAC-AILLAC

La asociación Solidaires pour demain organiza un bingo el sábado 14 de junio. Muchos premios. Habrá bollería, bocadillos y refrescos. Apertura de puertas a las 19.00 h

