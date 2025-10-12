Loto à Espère Espère

Loto à Espère Espère dimanche 12 octobre 2025.

Loto à Espère

Place de l’église Espère Lot

Tarif : 3 – 3 – 20 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Générations Mouvement 46 organise un loto dans la salle des fêtes d’Espère, le dimanche 12 octobre à 14h00.

De nombreux lots seront mis en jeu.

Place de l’église Espère 46090 Lot Occitanie +33 6 09 47 50 72

English :

Générations Mouvement 46 is organizing a bingo in the Espère village hall on Sunday October 12 at 2pm.

Many prizes will be on offer.

German :

Générations Mouvement 46 organisiert am Sonntag, den 12. Oktober um 14.00 Uhr ein Lotto im Festsaal von Espère.

Es werden zahlreiche Preise verlost.

Italiano :

Générations Mouvement 46 organizza una lotteria nella sala del villaggio di Espère domenica 12 ottobre alle ore 14.00.

Saranno messi in palio numerosi premi.

Espanol :

Générations Mouvement 46 organiza una lotería en el ayuntamiento de Espère el domingo 12 de octubre a las 14.00 horas.

Se ofrecerán numerosos premios.

L’événement Loto à Espère Espère a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Cahors Vallée du Lot