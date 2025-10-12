Loto à Espère Espère
Loto à Espère Espère dimanche 12 octobre 2025.
Loto à Espère
Place de l’église Espère Lot
Tarif : 3 – 3 – 20 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 14:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Générations Mouvement 46 organise un loto dans la salle des fêtes d’Espère, le dimanche 12 octobre à 14h00.
De nombreux lots seront mis en jeu.
Générations Mouvement 46 organise un loto dans la salle des fêtes d’Espère, le dimanche 12 octobre à 14h00.
De nombreux lots seront mis en jeu. .
Place de l’église Espère 46090 Lot Occitanie +33 6 09 47 50 72
English :
Générations Mouvement 46 is organizing a bingo in the Espère village hall on Sunday October 12 at 2pm.
Many prizes will be on offer.
German :
Générations Mouvement 46 organisiert am Sonntag, den 12. Oktober um 14.00 Uhr ein Lotto im Festsaal von Espère.
Es werden zahlreiche Preise verlost.
Italiano :
Générations Mouvement 46 organizza una lotteria nella sala del villaggio di Espère domenica 12 ottobre alle ore 14.00.
Saranno messi in palio numerosi premi.
Espanol :
Générations Mouvement 46 organiza una lotería en el ayuntamiento de Espère el domingo 12 de octubre a las 14.00 horas.
Se ofrecerán numerosos premios.
L’événement Loto à Espère Espère a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Cahors Vallée du Lot