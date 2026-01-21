Loto à Fons Fons

Loto à Fons

salle des fêtes Fons Lot

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Loto organisé à Fons par l'école d'Aujourd'hui, de avec de nombreux lots sont à gagner paniers garnis, repas, bons d'achat, colis de viande, week-end bien-être. Animations pour enfants et présence de producteurs et artisans locaux.

salle des fêtes Fons 46100 Lot Occitanie

English :

Lotto organized in Fons by l'école d'Aujourd'de with many prizes to be won: gift baskets, meals, shopping vouchers, meat parcels, wellness weekend

