Loto à Fons Fons
Loto à Fons Fons dimanche 1 février 2026.
Loto à Fons
salle des fêtes Fons Lot
Début : 2026-02-01 14:00:00
2026-02-01
Loto organisé à Fons par l'école d'Aujourd'hui, de avec de nombreux lots sont à gagner paniers garnis, repas, bons d’achat, colis de viande, week-end bien-être. Animations pour enfants et présence de producteurs et artisans locaux.
salle des fêtes Fons 46100 Lot Occitanie +33 6 22 81 65 99
English :
Lotto organized in Fons by l'école d'Aujourd'de with many prizes to be won: gift baskets, meals, shopping vouchers, meat parcels, wellness weekend
