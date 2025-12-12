Loto à Gourette Eaux-Bonnes
Loto à Gourette Eaux-Bonnes lundi 29 décembre 2025.
Tarif : 3 – 3 – 100 EUR
Tarif réduit
Venez tenter votre chance au loto de gourette.
limité à 55 places à la salle hors sac (sous le cinéma de Gourette)
Ouverture des portes à 20h .
Salle hors Sac Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
