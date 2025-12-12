Loto à Gourette Eaux-Bonnes

Loto à Gourette

Début : 2025-12-29

fin : 2025-12-29

2025-12-29

Venez tenter votre chance au loto de gourette.

limité à 55 places à la salle hors sac (sous le cinéma de Gourette)

Ouverture des portes à 20h .

Salle hors Sac Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

