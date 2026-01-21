Loto à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
Loto à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala dimanche 1 février 2026.
Loto à La Bastide l’Evêque
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : 5 EUR
5
Tarif de base plein tarif : 1 carton
1 carton
Date et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Loto organisé par l’association Nous pour toi au profit de Libres chats en bastide . TV, aspirateur vortex, gâteaux à la broche, bons d’achats et pleins d’autres lots !
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 38 55 74 27
English :
Loto organized by the association Nous pour toi in aid of Libres chats en bastide . TV, vortex vacuum cleaner, spit-roasted cakes, shopping vouchers and lots of other prizes!
L’événement Loto à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-01-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)