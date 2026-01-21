Loto à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

Loto à La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

1 carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Loto organisé par l’association Nous pour toi au profit de Libres chats en bastide . TV, aspirateur vortex, gâteaux à la broche, bons d’achats et pleins d’autres lots !

5 .

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 38 55 74 27

English :

Loto organized by the association Nous pour toi in aid of Libres chats en bastide . TV, vortex vacuum cleaner, spit-roasted cakes, shopping vouchers and lots of other prizes!

